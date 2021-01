Justin Bieber surpreendeu os fãs com uma nova versão do videoclipe da música 'Anyone'. O cantor quis mostrar ao mundo como o casamento 'vai de vento em popa' e não deixou margem para dúvidas.

Neste novo vídeo, a mulher do artista, Hailey Baldwin Bieber, está em grande destaque.

Um trabalho que reúne vários momentos passados a dois, como pode ver na publicação abaixo:

Siga o link

De recordar que o videoclipe do referido tema é protagonizado pelo cantor e pela atriz Zoey Deutch.

Siga o link

Leia Também: Justin Bieber sobre ida para a prisão: "Magoado, infeliz, confuso"