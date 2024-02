Alguns meses antes da 'tour' que os D'ZRT fizeram no ano passado, a banda foi lançando novas versões das suas músicas mais conhecidas.

A pouco mais de três meses de subirem ao palco no Passeio Marítimo de Algés, as Just Girls parecem estar a 'seguir o exemplo' e lançaram também uma versão nova de 'Não Te Deixes Vencer' ao piano, que foi divulgada nas redes sociais da banda na noite desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro.

"17 anos depois a nossa mensagem continua a mesma! 'Não Te Deixes Vencer'… quem diria que tantos anos depois estaríamos de volta aos palcos ou a lançar uma nova versão deste tema, o sonho continua! Esperemos que gostem", pode ler-se na legenda do vídeo.

