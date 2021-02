"Dizem os registos que a Simone nasceu neste dia há alguns anos. Registos... para quê essa formalidade quando há algumas pessoas que vivem sempre? Têm princípio mas não têm fim...", foi com estas palavras que Júlio Isidro começou por assinalar publicamente o aniversário de Simone de Oliveira, que esta quinta-feira, 11 de fevereiro, celebra 83 anos.

"Comecei a ouvir a Simone, e a fascinar-me com os seus olhos e o ondular das mãos, a partir de 64, no primeiro festival que parou o país. Estive com ela de 'Olhos nos olhos'. Fiquei encantado pela cor que se lhe adivinhava no tempo do preto e branco", escreveu de seguida, dedicando à amiga uma carinhosa mensagem neste dia especial.

"E agora só para ti Simone. Naquele instante percebi que a tua vocação era lançar luz sobre nós. Que o 'Sol de Inverno' era contigo mais quente. Que uma 'Desfolhada' só tem sentido quando nos desfolhamos em frente ao mundo. De degrau em degrau subiste na vida, mesmo com alguns passos atrás que sempre soubeste vencer com um sorriso, uma lágrima a denunciar dores maiores, e o braço no ar a dizer: - O meu nome é Simone e canto cantigas", recordou o apresentador.

"Nunca dançámos, mas se um dia acontecer, mesmo com comuns dores nas ancas, será um tango ribeirinho", acrescentou, afirmando ser um "profundo amigo e admirador" da artista.

"Acredito que continuas a sonhar e a exigir o melhor, mais do que para ti, apenas para o teu povo. Quando os registos voltarem a assinalar o dia 11 de fevereiro, cá estarei, cá estaremos, sempre lado a lado porque as tais sete letras de saudade só as quero na canção. Para ti querida Simone Macedo, vai um beijo e um abraço de um profundo amigo e admirador. Se admirar com o coração é amar... então amo-te querida", rematou.

Leia Também: Simone realça dimensão da carreira internacional do fadista