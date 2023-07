Julio Iglesias usou a sua conta no Instagram para recordar um episódio que mudou a sua vida para sempre. Há 55 anos, o cantor espanhol era guarda-redes nos juvenis do Real Madrid e tinha uma carreira promissora, mas um acidente de viação viria a alterar-lhe os planos.

"Há 55 anos a minha vida mudou para sempre. Estudava Direito, jogava futebol no clube da minha vida, com os juvenis, e um acidente frustrou todos os meus objetivos. Mas esse acidente, como digo sempre, juntou a minha alma com a minha cabeça e comecei a viver uma aventura que ainda não terminou", começou por escrever, na legenda de um pequeno vídeo no qual se pode ver uma fotografia sua de quando era mais novo e ouvir parte da música 'La Vida Sigue Igual'.

"Escrevi esta canção a pensar no que sentia naqueles momentos depois da minha operação. Fui buscar forças onde não as tinha com a música e escrevi estes pequenos versos sem saber onde iam terminar ou onde iam começar e acabaram no Festival de Benidorm de 1968. Graças a este Festival Nacional da Canção tudo se tornou num sonho que dura até hoje", continuou.

"Assinalam-se 55 anos desde que a minha vida mudou para sempre. Obrigado a todos vocês por me darem tanta força para viver", concluiu.

