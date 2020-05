Julianne Hough e Brooks Laich decidiram separar-se após três anos de casamento.

A notícia é avançada pela revista People, que recebeu um comunicado do casal onde ambos confirmam a separação.

Assumindo a rutura, o casal pretende agora seguir caminhos separados mantendo "o amor e respeito um pelo outro".

Recorde-se que já desde o início deste ano que existiam rumores de que o casamento da atriz e do antigo jogador de hóquei no gelo não estaria a viver uma fase feliz no casamento.

