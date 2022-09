Julia Roberts homenageou os filhos na estreia mundial do filme 'Ticket to Paradise' ('Bilhete para o Paraíso'), em Londres.

Para a ocasião, esta quarta-feira, 7 de setembro, a atriz escolheu um look personalizado, de Alexander McQueen, com as iniciais e aniversários dos filhos Henry, de 15 anos, e os gémeos Hazel e Phinnaeus, de 17 anos, fruto do casamento com Danny Moder.

Além disso, a peça também incluía as palavras "hope" (esperança) "darling" (querido) e "love" (amor), e um desenho de um coração atingido por flechas com o ano de 2002, data do seu casamento com Danny.

Veja as imagens da galeria.