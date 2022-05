Júlia Pinheiro ofereceu aos seus seguidores do Instagram a possibilidade de ficarem a conhecer o que acontece no estúdio de televisão onde grava o vespertino 'Júlia' antes de entrar em direto.

A apresentadora revelou um vídeo que mostra "os momentos antes de entrar no ar", ou seja: toda a produção pela qual a estrela da SIC passa para em seguida conduzir o programa da tarde.

Troca de sapatos, retoques na maquilhagem, cabelo e microfone, sempre com várias pessoas ao seu redor e mantendo a tranquilidade necessária para em seguida dar início a mais uma emissão. Veja através do vídeo disponível na galeria toda a realidade dos bastidores do programa 'Júlia'.

