Esta quinta-feira, antes de entrar em direto nas tardes da SIC, Júlia Pinheiro contou com a habitual ajuda de um cabeleireiro e de uma maquilhadora para se produzir. E decidiu partilhar uma fotografia do momento para mostrar aos fãs como a equipa está a seguir as medidas de prevenção contra a Covid-19, recorrendo ao uso de máscaras e viseiras.

"A minha equipa! O cabelo magnífico do João Borges e a boca vermelha que só Carmela sabe fazer. Mas hoje, a máscara de proteção doméstica da Carmela derrubou-nos. Gargalhadas pascais. Também são permitidas. Sobretudo, em tempo de pandemia", escreveu na legenda do registo.

Veja abaixo.

