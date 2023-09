Júlia Pinheiro conheceu no programa desta terça-feira, 5 de setembro, a história de Ana Batista, uma mulher de S. Mamede Infesta que, atualmente, vive no carro com o filho de 17 anos. Esta conta que em fevereiro deste ano viu a sua vida desabar quando o senhorio da casa lhe revelou que não iria renovar o contrato. Ana ainda foi viver com os pais, contudo, acabou por ser expulsa dada a má relação que tinham.

Ao ouvir esta história, Júlia não conseguiu ficar em silêncio.

"Tenho de reforçar que estou muito envergonhada por nós. Por uma ideia que se chama Portugal e que neste momento tem grandes níveis de desempenho económico, tem cidades cheias de turistas e os seus habitantes dessas cidades estão a começar a ficar na rua, a viverem no carro", lamenta.

"Podem dizer que estou a fazer demagogia, mas isto não é demagogia, é a realidade. É fácil dizer, não é fácil resolver, mas é possível resolver", alerta.

"Se toda a gente falar, aqueles que estão com dificuldade, a união faz a força. É altura de falar, é altura de fazer qualquer coisa", completa.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Júlia Pinheiro regressa ao pequeno ecrã e com "nova casa"