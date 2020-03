Foi com grande surpresa que ao assistirem ao início do programa 'Júlia', da SIC, os fãs ficaram esta terça-feira, dia 31, a saber que Júlia Pinheiro tinha sofrido uma indisposição que a impediu de estar no formato e levou a que fosse substituída por Ana Marques.

Perante a onda de preocupação que se gerou entre os seus admiradores, a apresentadora recorreu às redes sociais para divulgar um atualizado esclarecimento sobre o seu estado de saúde.

"Hoje e amanhã, estarei ausente da antena da SIC. Uma indisposição ligeira impediu o normal desempenho das minhas funções. Quero agradecer o cuidado de todos os que manifestaram preocupação pela minha ausência", começou por contar.

Por fim, Júlia dedicou as suas palavras à apresentadora que a substitui: "Para a Ana Marques, mando beijos e abraços virtuais e o meu carinho. É uma profissional maravilhosa, sempre pronta para ajudar", completou.

Leia Também: Após sofrer indisposição, Júlia Pinheiro é substituída por Ana Marques