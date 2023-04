Júlia Pinheiro é uma mulher a quem não falta elegância e confiança. Aos 60 anos, a apresentadora voltou a provar que a idade é apenas um número através de uma nova - e encantadora - partilha nas redes sociais.

"Voltei a sentir-me confiante com saltos de 10 centímetros. As sexagenárias gostam do risco da elegância", escreveu a comunicadora na legenda de uma fotografia tirada nos estúdios do programa que apresenta na SIC em nome próprio.

Vale lembrar que Júlia Pinheiro completou 60 anos de vida no passado dia 6 de outubro.

Veja abaixo a publicação em causa.

