Júlia Palha partilhou uma reflexão na sua página de Instagram, revelando-se grata por todas as oportunidades que lhe têm batido à porta, sobretudo as relacionadas com a sua carreira como atriz.

"Hoje passei o dia a gravar aqui. Foram muitas horas, foi cansativo e agitado. Mas não pude deixar de parar por uns minutos. Para me sentar, observar e agradecer. Que privilégio!", começa por escrever, partilhando imagens de vista para o mar.

"Seja nesta ou em outras situações tenho tentado viver a vida com mais calma, com menos pressa e ansiedade para com o futuro. Tentando acreditar. Que o que é para ser meu, se por isso batalhar, um dia me chegará", continua.

"Ainda que com muita consciência do meu mérito, do quando me esforço e dedico para ser, diariamente, a minha melhor versão possível, sei que sou uma privilegiada, que tenho a sorte de poder trabalhar em algo que me faz realmente feliz", sublinha.

"E há que parar para viver e agradecer por isso, pelos privilégios, por mais pequeno que às vezes nos pareçam. É o único caminho para a verdadeira felicidade. Estar presente, no presente", completa.



© Instagram - Júlia Palha

