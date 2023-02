Julia Fox conta com uma companhia muito especial na Semana da Moda de Milão. A modelo levou o filho, Valentino, de dois anos, ao desfile da Diesel.

A modelo e atriz foi fotografada a caminho do evento e também posou para os fotógrafos à chegada, sempre na companhia do menino, fruto do casamento terminado com Peter Artemiev.

Para a ocasião, Julia Fox escolheu um conjunto de ganga com um top curto. O menino também estava com um conjunto de ganga. Veja algumas imagens na galeria.

