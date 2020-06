Júlia Belard voltou a dar voz aos fãs, que lhe fizeram algumas perguntas através das stories da sua página de Instagram, este fim de semana.

A atriz respondeu a algumas curiosidades dos fãs, tendo voltado a abordar a síndrome dos ovários polisquíticos, diagnóstico que chegou há alguns anos.

"Como curaste a SOP [síndrome dos ovários polisquíticos]?", perguntou uma seguidora. "Alimentação, mais exercício e dizem que melhora muito depois da primeira gravidez, acho que é verdade", respondeu a atriz.

Em relação às dificuldades em engravidar de algumas mulheres que sofrem da mesma síndrome, Júlia disse: "Há muitas meninas que ficam super angustiadas a achar que não vão conseguir engravidar. Até pode demorar um bocadinho, mas hoje em dia isso acontece pelas mais variadas razões, até pelo stress, cansaço, ritmo de vida. E sei que também há algumas hipóteses para facilitar o processo no caso de quem tenha maior dificuldade".

"Eu tive muito medo e vivi angustiada durante anos, a achar que não ia conseguir ter filhos, e muitos médicos deram-me a entender isso. Foi só não pensar e engravidei num instante", acrescentou.

No entanto, a conversa não ficou por aqui e foram muitas as questões sobre a perda de peso da figura pública, que, diz, pesa atualmente 50 kg.

"Comecei a emagrecer gradualmente assim que a minha questão da SOP foi melhorando, provavelmente pela idade e outras questões hormonais, mais a mudança de alimentação e de estilo de vida. Depois foi por volta dos 25 anos que comecei a ganhar mesmo gosto pelo exercício físico e o meu corpo começou a mudar. Na gravidez só engordei 5 kg e depois com o pós-parto e a correria de estar sempre em casa com o Matias, mais faculdade e trabalho, ajudou também a emagrecer muito", explicou.

Júlia Belard acabou por destacar ainda, sobre a diminuição do número na balança: "Foi mais o que deixei de comer e o exercício que comecei a praticar. Tudo passa pela alimentação e pelo que te mexes. Ainda hoje senti que estava inchada e, por isso, tive cuidado o dia todo... comecei por beber água em jejum, depois fiz refeições ligeiras - ricas em nutrientes e com poucos hidratos de carbono. Não comi açúcar - que para mim é muito difícil - e sinto logo a diferença ao fim do dia".

Sobre se alguma vez recorreu a algum tipo de procedimento para tirar a gordura abdominal, Júlia Belard garantiu que nunca o fez. Ainda assim, não deixou de confessar que "tem estado a pensar num tratamento para gordura localizada na zona dos joelhos".

Precisamente em relação à gordura abdominal, houve quem quisesse saber "quanto tempo demorou até perder" a mesma. "Ainda tenho gordura abdominal... acho que para não ter nenhuma é preciso ter uma dieta mesmo rígida e saudável ou ter sorte. Felizmente, a minha barriga até não é má de todo, é uma das partes do meu corpo que funciona melhor quando trabalhada. Basta ter cuidado com a alimentação e trabalhar a zona e começo logo a sentir efeito. A questão é que agora tenho um bocadinho de diastase ainda da gravidez, por isso não posso fazer os exercícios tradicionais. Mas uma pessoa saudável, com uma boa forma física, que tenha os devidos cuidados e pratique exercício em menos de um mês vê resultados", destacou, tendo revelado também que já fez "jejum intermitente".

