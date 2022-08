Foi através de uma publicação que fez nas stories da sua página de Instagram que Júlia Belard reagiu à conversa de João Francisco Lima com Manuel Luís Goucha, que foi transmitida esta segunda-feira no 'Goucha', da TVI.

"Faz-me ligar a televisão à noite. Muito mais novo do que eu, mas para mim um verdadeiro exemplo. Uma inspiração. Alguém que me dá força", começou por escrever a atriz ao falar do filho de Pedro Lima.

"Obrigada, João. És mesmo um miúdo especial", rematou.

