O julgamento de R. Kelly por crimes sexuais foi adiado, esta quinta-feira, para julho para não entrar em conflito com um outro julgamento do artista, um caso separado em Chicago.

A juiz do tribunal federal do Brooklyn, Ann Donnelly, em Nova Iorque, disse que a data prevista para o julgamento, em Chicago, 27 de abril, fez com que a data para iniciar o julgamento deste caso, 18 de maio, fosse "irreal".

De referir que Kelly está a ser acusado de vários crimes sexuais, incluindo de tráfico sexual, extorsão e pornografia infantil.

Leia Também: "Cada vez faço mais difícil. Não facilito, não há poupança de esforços"