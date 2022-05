Depois de uma emotiva partilha, numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha, onde falou sobre a forma como a morte do único filho mudou a sua vida, Judite Sousa resolveu nas redes sociais partilhar uma imagem de um encontro muito especial relacionado com a perda.

A jornalista encontra-se quase todos os meses com aqueles que eram os melhores amigos de André, que perdeu a vida na sequência de uma queda numa piscina em junho de 2014.

"No jantar (quase mensal) com os amigos do André que estiveram sempre presentes. Num dos locais mais belos de Lisboa", escreve o rosto da CNN Portugal.

