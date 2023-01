Judite Sousa está a poucos dias de lançar 'Pedaços de Vida', um novo livro em que promete contar "toda a verdade".

Nesta obra, a jornalista irá abordar temas como a morte do filho, a relação com Cristiano Ronaldo e, não menos importante, algumas das polémicas em que tem estado envolvida, com a CNN a figurar-se como a mais recente.

Numa nova publicação feita nas redes sociais, Judite reforçou que o livro será lançado dentro de cerca de duas semanas, mais precisamente a 23 de janeiro, e revelou ainda os nomes de dois dos capítulos: "O primeiro chama-se 'Ausência'. O último chama-se 'Pedrogão'.

Embora não o tenha confirmado, neste último capítulo é possível que Judite Sousa conte a sua versão sobre o que aconteceu nas reportagens que fez em Pedrogão Grande onde, a dada altura, chegou mesmo a falar em direto perto de um cadáver. O gesto foi muito criticado à época.

Leia Também: Judite Sousa esteve em "retiro espiritual de pais que perderam os filhos"