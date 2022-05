Depois de ter recebido mensagens de alguns amigos do falecido filho no programa de Manuel Luís Goucha, Judite Sousa recorreu à sua página de Instagram para destacar de novo as pessoas que eram próximas de André.

"Na minha entrevista ao Manuel Luís Goucha, recordaram o meu filho alguns dos seus melhores amigos a quem estarei eternamente grata. Mas havia muitos mais na vida do André", começou por dizer a jornalista, partilhando na mesma publicação um jantar com "duas pessoas importantes na vida" do filho.

"O meu agradecimento a todos", completou.