"Percebo que esta novela Galamba, Costa, Marcelo, seja fascinante, e o entusiasmo e o escrutínio de meios e comentadores é justificável enfim, o enredo está excelente e parece um guião pronto para um talkshow de humor". Foi desta forma que Filomena Cautela começou a publicação que fez no Instagram.

A apresentadora destacou depois as reações do Primeiro Ministro, António Costa, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao caso polémico.

"O Primeiro Ministro responde com 'o céu está lindo' e o senhor Presidente com 'vou comer um gelado ao Santini'", realçou.

De lembrar que Galamba apresentou a sua demissão esta terça-feira, mas foi recusada por António Costa. Decisão com a qual Marcelo Rebelo de Sousa não concorda.

João Galamba, recorde-se, foi acusado pelo seu ex-adjunto de querer mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Em causa estão as notas de uma "reunião preparatória" entre representantes do Governo e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, de que Galamba terá pretendido negar a existência, antes de a CEO da empresa ir ao Parlamento.

"No meio disto conheci um sem abrigo que estava a ler Cunningham, e vi uma senhora de uns bons 70 anos atrás de um balcão de um restaurante de fast food", contou Filomena Cautela na mesma publicação, terminando a mensagem com um 'alerta'.

"Será com certeza de importância institucional e não só, saber quem chamou o SIS, mas só queria relembrar que os professores continuam na rua, os médicos e enfermeiros estão em burnout no SNS, empresas com lucros extraordinários a pagar abaixo da média nacional, jovens e famílias sem casa e pessoas a passar fome em Portugal. Sim, a passar fome. Alguém quer deixar uma qualquer outra coisa que seja de importância equivalente?", destacou, por fim, a apresentadora.