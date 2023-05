António Raminhos fez questão de se manifestar publicamente sobre toda a polémica com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, que apresentou a sua demissão esta terça-feira, dia 2 de maio, mas o Primeiro-Ministro, António Costa, não aceitou.

"Esta tourada toda, faz lembrar-me isto. Aqueles grupos que um gajo quer abandonar e não consegue. Há sempre um c****** que te mete lá outra vez e obriga a veres e saberes coisas que não queres", escreveu António Raminhos na legenda de um vídeo onde finge uma conversa num grupo no WhatsApp em que Galamba diz que vai sair do grupo mas Costa volta a metê-lo no grupo.

De recordar que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à decisão de António Costa de não aceitar a demissão do Ministro das Infraestruturas e disse que "discorda da posição".

João Galamba foi acusado pelo seu ex-adjunto de querer mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Em causa estão as notas de uma "reunião preparatória" entre representantes do Governo e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, de que Galamba terá pretendido negar a existência, antes de a CEO da empresa ir ao Parlamento.