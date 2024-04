Sempre que é possível, José Raposo aproveita os bons momentos com a mãe, como aconteceu este fim de semana.

"Há bocadinho, fim da tarde, em Pontével, sol, à porta da casa secular por onde passaram gerações da família do meu pai, e onde ele nasceu, e por onde passo desde que me lembro ser gente… com a minha mãe, que está com 89 e uma bela cabeça, o que me deixa feliz…! E é isto que vale a pena", disse o ator na legenda de uma fotografia em que aparece com a mãe.

A partilha recebeu desde logo várias carinhosas reações. "Tão bom, Zé! Que continues, por muito muito tempo, a sorrir com o sorriso da tua mãe", pode ler-se no comentário de Luísa Ortigoso.

