Esta quarta-feira, dia 12, José Raposo usou a sua conta de Instagram para homenagear o pai, que conforme o próprio nota, já morreu há oito anos. Partilhando uma imagem na qual surgem todos juntos, o ator acabou por recordar a personalidade marcante do progenitor.

"Era um bom homem... era o meu pai! Gostava muito da vida, odiava o bicho homem, pecou por tão revoltado com as injustiças, pecou pela tamanha honestidade, pois abrandou na confraternização, abrandou na crença da amizade... A família era razão de vida, o teatro e a poesia as paixões, Angola o eterno amor! Faz hoje 8 anos que nos deixou... e eu gostava de lhe ter dito mais vezes quanto o amo...!", confessou.

Eis a publicação:

