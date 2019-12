O Natal de José Mourinho não foi o melhor, aliás, ficou marcado com uma notícia triste. Como o próprio revelou, morreu o cão da família, Leya, de raça yorkshire terrier.

Ao ser questionado sobre como tinha sido a sua quadra festiva, pelo Amazon Prime, antes do jogo do Tottenham (equipa que treina atualmente) contra o Brighton, no Boxing Day - celebrado a 26 de dezembro -, o treinador português falou sobre a perda.

"Para ser sincero, foi muito triste porque o meu cão morreu, o meu cão é minha família. Mas temos que seguir em frente", disse, muito emocionado.

