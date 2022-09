O papel de galã sempre lhe encaixou na perfeição, mas foi como 'vilão' que desapareceu da vida pública. Os mais de 50 anos de carreira de José Mayer terminaram da noite para o dia com um escândalo que ainda hoje, cinco anos depois, continua por explicar.

O Fama ao Minuto conseguiu falar com o ator brasileiro que recusa dar entrevistas.

No Brasil, José Mayer continua a ser muito respeitado, uma admiração que não se desvaneceu nem mesmo quando em 2017, durante as gravações da novela 'A Lei do Amor', foi acusado de assédio sexual por uma figurante com quem contracenou.

O ator nunca negou os acontecimentos, pelo contrário, assumindo a responsabilidade dos seus atos e desculpando-se por eles. "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que as minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar as minhas colegas. Sou responsável pelo que faço", explicou na altura, embora o que aconteceu ao certo nunca tenha sido revelado.

O casamento com Vera Fajardo, que já dura há mais de 50 anos, manteve-se firme apesar do escândalo, o que não aconteceu com o trabalho. De imediato, Mayer foi afastado da Globo e decidiu depois, por vontade própria, pôr fim à vida de figura pública, que nunca mais retomou. Nas redes sociais, onde publica com regularidade, totaliza mais de um milhão de seguidores e recebe diariamente pedidos de fãs para regressar à televisão.

A viver no campo, numa região no interior do Rio de Janeiro, e dedicado à agricultura, José Mayer recusou - carinhosamente - dar-nos uma entrevista, fiel às várias recusas que já fez a convites semelhantes num passado recente, mas falou-nos em resumo desta nova fase da sua vida.

"Não tenho dado entrevistas nem feito aparições públicas, a não ser no meu perfil no Instagram. Resolvi curtir um pouco mais o sossego da vida em família e entre amigos", começou por dizer-nos.

Quando questionado sobre 'a nova vida' que adotou, explicou: "São 50 anos de carreira, sendo 35 deles dedicados à televisão. Estou bem e quero agora curtir o meu netinho e a alegria de poder estar perto dele. Essa é a 'nova vida' de que você fala: leve e tranquila".

A importação de novelas brasileiras por parte da SIC levou a que José Mayer tenha sido, nos últimos anos, uma figura de destaque na televisão nacional. Os portugueses, que sempre admiraram o ator brasileiro, também foram lembrados nesta conversa. "Tenho muita estima pelo público português. Vocês foram sempre muito carinhosos comigo e com o meu trabalho", terminou dizendo, antes mesmo de se despedir, uma vez mais, com particular simpatia.

Leia Também: Afastado das novelas após escândalo, o que é feito de José Mayer?