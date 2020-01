Foi no passado verão que José Mata e Isabela Valadeiro foram noticiados como um dos novos casais do panorama artístico. Discretos quanto ao namoro, apenas confirmaram o romance meses mais tarde e a foto 'oficial' da relação em que estão mais apaixonados que nunca só chegou em 2020.

Nas primeiras horas do novo ano, o ator surpreendeu os fãs com um adorável registo dos pombinhos. "Sem legenda. Com amor", afirmou na legenda.

Além dos milhares de seguidores, o casal conseguiu derreter os corações de figuras públicas como Sílvia Rizzo, Luís Borges e Mariama Barbosa.

Veja abaixo.

