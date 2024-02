José Mata encontra-se a fazer uma viagem de sonho pela Tailândia e a verdade é que não podia estar melhor acompanhado.

O ator, de 37 anos, está com a namorada, Panama Cook, com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado.

Mata partilhou, inclusive, um retrato com o seu amor numa praia.

O artista mostra-se desta forma apaixonado após o fim da relação com Isabela Valadeiro, que no ano passado ficou noiva do modelo Carlos Ferra.



© Instagram - José Mata

