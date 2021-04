"Aqui está uma foto que tenho guardado desde 2016. Estávamos a caminhando Globos de Ouro". Esta foram as palavras que começaram por preencher a legenda da recente imagem que José Fidalgo publicou na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

Uma fotografia onde aparece junto da também atriz Sara Matos. "Sendo da mesma agência, saímos do mesmo hotel para a gala. Não lhe dei boleia porque com aquele vestido, seria uma desastre", acrescentou, tecendo de seguida rasgados elogios à colega e amiga.

"Hoje, dia de #tbt, dedico esta foto a uma das melhores atrizes com quem já trabalhei. Uma parceira. Também aproveito para lhe dar os parabéns por estar a viver um momento mágico na sua vida. Ser mãe. Grande Pedro Teixeira, mais um para dares todo o amor do mundo como te é característico. És um coração grande", escreveu ainda.

Recorde-se que Sara Matos encontra-se grávida do primeiro bebé em comum com o companheiro, o ator e apresentador Pedro Teixeira. O rosto da TVI já é pai de Maria, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.

