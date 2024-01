José Condessa esteve esta tarde de terça-feira, dia 23 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha, de quem é muito próximo.

Na entrevista, o ator acabou por ser surpreendido por amigos e familiares, o que tornou ainda mais especial a sua passagem pelo formato vespertino da TVI.

"Hoje estive com o Goucha para mais uma das conversas das nossas. Parecida com muitas que temos, mas desta vez a ser filmados. É sempre simples e bom falar com uma pessoa como o Goucha. Alguém que ouve e nos guia ao caminho certo, sempre na medida certa. Que é um profissional raro e de quem tenho a sorte de ser amigo", começou por escrever José.

"Ficou-me na cabeça que sou realmente um sortudo por estar rodeado de amor. Sinto-o e sei-o. Mas também sabe bem ouvi-lo como ouvi nas surpresas daqueles que são 'meus' e que me fizeram chorar ainda mais esta tarde. À minha família, amigos e todos os que gostam de mim muito obrigado, têm-me ajudado a ser feliz", completou o artista. Leia abaixo.

