Tem 26 anos, é um popular ator e dono de uma forma física altamente invejável. José Condessa é um dos homens portugueses que mais faz 'suspirar' neste momento, também devido ao destaque mediático que tem recebido nos últimos anos.

O facto de ter protagonizado a segunda série nacional da Netflix, a tão popular 'Rabo de Peixe', abriu caminho a Condessa para uma carreira internacional, embora em 2020 já tenha tido uma experiência fora do país.

Nessa altura, foi convidado a integrar o elenco da novela 'Salve-se Quem Puder', da Globo, mas pediu para abandonar o projeto antes do final devido ao facto de as gravações se terem prolongado para lá do previsto inicialmente.

Agora, o ator entra diretamente para o top dos solteiros mais cobiçados do país, isto depois de, esta semana, ter anunciado publicamente o fim da relação com Bárbara Branco, com quem namorava há cinco anos.

Para lhe provar - caso ainda seja necessário - que Condessa é agora um solteiro muito desejado, o Fama ao Minuto reuniu na galeria 20 fotografias que dão provas disso mesmo.

