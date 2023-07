Parece que não é apenas em Portugal que a separação de José Condessa e Bárbara Branco está a dar que falar. Também no Brasil se tem comentado acerca desta notícia, com os dois atores a ganharem algum destaque na imprensa deste país.

No jornal Globo e no site iBahia diz-se que o "galã português" terminou a relação de "cinco anos", destacando-se o facto de os dois terem deixado claro que a "amizade" e o "companheirismo" se irão manter intocáveis.

Importa recordar que José Condessa se tornou conhecido no Brasil depois de ter sido escolhido para protagonizar a novela 'Salve-se Quem Puder', em 2020.

No entanto, Condessa acabou por terminar a sua participação neste projeto antes do seu final, dado que as gravações se estenderam devido à pandemia por Covid-19. Após viajar para Portugal, o ator integrou o elenco da novela 'Bem Me Quer', da TVI.

