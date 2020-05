Admira-os e não o esconde. Em grande entrevista à edição desta semana da revista TV Guia, já nas bancas, Diogo Infante não poupa nas palavras para enaltecer o talento de Bárbara Branco e José Condessa, o casal de namorados, duas das promessas na nova geração de atores. "Tive o privilégio de trabalhar com eles quando ainda tinham 16 anos e, logo na altura, disse para mim que estes miúdos não são normais", elogia o ator e encenador lisboeta de 52 anos.

"Tenho trabalhado com muita gente nova, dedicada, mas estes dois têm um talento brutal", assegura. "O que ela faz não se aprende. É algo que é dela! Depois, é de uma intuição e de uma inteligência cénica notáveis. O Zé também os tem, além de luz e carisma. Não tenho dúvidas de que vão ser umas estrelas", vaticina Diogo Infante, que na entrevista fala ainda do filho adotivo, do casamento com Rui Calapez e dos ensinamentos que o surto pandémico trouxe.