José Castelo Branco publicou um vídeo recentemente na sua conta de Instagram onde aborda vários assuntos, entre eles, o flagelo das pessoas que tratam mal os animais. A este propósito o socialite defendeu que os responsáveis deveriam ficar 10 anos na cadeia.

Nesta perspetiva, um dos seus seguidores esgrimou a seguinte pergunta: "E quem trata mal as empregadas, merece quantos anos Zé?".

A resposta não se fez esperar. "Quem trata mal as empregadas? Oh bicha ignorante! Não sabe do que se passa na realidade! Quem é atualmente o meu Choufer em Portugal? E as empregadas e empregados que me vieram pedir perdão! Quer provas? Avantesma! Reze o terço", aconselhou.

Leia Também: "Procura-se estagiária para criada". José Castelo Branco em nova polémica