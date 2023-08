José Castelo Branco revelou esta semana que voltou a viver um susto com a companheira, Betty Grafstein, que esteve novamente no hospital por causa dos níveis baixos de sódio no sangue. Entretanto, atualizou os seguidores com a informação que dava conta do regresso a casa.

Ainda assim, esteve em direto no 'TVI Extra' para falar deste susto de saúde de Betty, tendo contado que se viu obrigado a recusar o convite que recebeu para participar na Jornada Mundial da Juventude.

"Fui convidado para estar aí em Portugal para receber o Papa, fui convidado pelo presidente da Câmara. Mas a Betty não ficou bem e eu tive de cancelar a viagem", contou, acrescentando que agora a companheira está aos seus cuidados.

À conversa com Flávio Furtado, José Castelo Branco afirmou que "não consegue imaginar a sua vida sem Betty".

