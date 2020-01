José Castelo Branco inicia o ano de 2020 com uma novidade no campo da sétima arte. O socialite e a companheira, Betty Grafstein, estão a gravar um documentário, informação avançada pela própria figura pública do jet set português.

"Estou a gravar um filme documental sobre mim e a Lady Betty. Vai ser lançado internacionalmente no próximo ano e é com uma produtora mexicana", começou por revelar José Castelo Branco ao Fama ao Minuto.

De acordo com o socialite, a longa-metragem "vai ser gravada em Nova Iorque, Portugal e Moçambique". "Durante um ano, uma equipa vai acompanhar a nossa vida e rever o nosso passado. Estamos prontos para contar a verdade sobre a Lady Betty, sobre mim e o porquê da nossa relação", acrescentou, referindo que este projeto será transmitido em inglês.

[José Castelo Branco "a gravar documentário sobre si e a Lady Betty"]© DR

Durante a conversa, José Castelo Branco partilhou ainda um momento insólito dos bastidores. A celebridade portuguesa relata que "um assistente de produção foi agredido por um jovem com um skate, em Brooklyn, e desmaiou". O mesmo explica que o assistente foi, sem querer, contra o jovem e este "enervou-se".

O documentário resulta de uma "proposta", diz. "A Betty já está numa fase da vida que quer mostrar a verdade diária. Vai ser apresentado em festivais de cinema e tem um orçamento de 250 mil dólares", partilha.

