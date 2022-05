José Carlos Pereira aguarda a chegada do terceiro filho, o segundo em comum com a atual companheira, Inês de Góis. Numa entrevista que deu a Ana Rita Clara, o ator falou da paternidade e dos seus desafios.

"A Inês tem sido uma companheira de vida nestes últimos três anos e trouxe-me uma coisa muito boa: tem uma maneira de ver a vida que admiro muito, que às vezes até me irrita", confessa.

"Eu vivo muito ansioso. Para ela está sempre tudo bem. Tenho tudo sempre planeado, sou muito organizado. Não permito que interfiram nisso, porque depois é como um dominó, vem tudo atrás", acrescenta, referindo que a sua vida profissional é neste momento agitada.

"Ela ajuda-me muito e muitas vezes não consigo estar em casa. Ela tem uma sobrecarga e vai ter muito mais com o nascimento do segundo filho. Sei que é um desafio enorme", afirma, referindo que quando o bebé nascer terá de adaptar a sua agenda.

Na entrevista, o artista e médico revelou o nome que ele e a namorada irão dar ao bebé: "Afonso ou Afonso Duarte".

José Carlos Pereira e Inês de Góis já são pais do pequeno Tomás, que nasceu em abril de 2021. O ator estreou-se na paternidade com Salvador, de quase cinco anos, resultado da relação com Liliana Aguiar.

Veja a entrevista.

