José Carlos Pereira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um vídeo em que aparece na companhia doa filhos mais novos, o pequeno Tomás, que vai fazer dois anos em abril, e Afonso, que vai completar um ano em julho.

"Eu amo a minha família", pode ler-se na publicação feita nas stories, este domingo, 29 de janeiro. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que os meninos são fruto da relação terminada com Inês de Góis. Foi no final do ano passado que Inês anunciou publicamente a separação.

Leia Também: José Carlos Pereira e Inês de Góis separados

José Carlos Pereira é ainda pai de Salvador, o filho mais velho, fruto da relação anterior com Liliana Aguiar.

Leia Também: José Carlos Pereira assinala aniversário do filho mais velho