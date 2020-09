O DJ Erick Morillo foi encontrado já sem vida na manhã de terça-feira, em Miami Beach, como relatou a imprensa internacional ao dar a notícia da sua morte. Uma informação que levou muitos fãs e celebridades a recorrerem desde logo às redes sociais para homenagear o artista.

Entre as muitas publicações que se espalharam pela Internet destaca-se a do ator português José Carlos Pereira, que rapidamente usou as stories da sua página de Instagram para prestar um tributo a Erick Morillo.

Juntamente com uma das músicas do DJ, José Carlos Pereira lamentou a morte do artista e agradeceu todo o seu trabalho no mundo da música.

Leia Também: DJ Erick Morillo, autor de 'I Like To Move It', morre aos 49 anos