José Carlos Malato recorreu à sua página de Instagram para enaltecer trabalho de três das mulheres que mais admira e com quem tem a oportunidade de trabalhar diretamente: Vanessa Oliveira, Catarina Furtado e Tânia Ribas de Oliveira.

"Aqui estâo três mulheres de quem sou fã. A Vanessa Oliveira é a minha companheirona. Em tudo. A Catarina Furtado é uma amiga e uma fonte de inspiração e orgulho para Portugal. A Tânia Ribas de Oliveira é de uma humanidade tão confortante! Lindas, cada uma de sua maneira! Sou tão feliz com elas! E estão todas na RTP. Que luxo!", foram as palavras do apresentador.

Os rasgados elogios surgem na legenda de uma imagem das três apresentadoras reunidas na emissão especial 'Natal nos Hospitais', realizada esta quinta-feira, dia 10.

Leia Também: "O voluntariado não é uma moda, nem uma forma de ganhar 'likes'"