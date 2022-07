José Carlos Malato recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da irmã, Sandra.

Junto de uma carinhosa fotografia de ambos, o apresentador da RTP escreveu: "Parabéns, amor da minha vida".

Na caixa de comentários foram várias as carinhosas mensagens onde os seguidores do apresentador desejaram um feliz aniversário a Sandra. Entre as reações, destacam-se as palavras da também apresentadora Tânia Ribas de Oliveira. "Parabéns Sandrinha", disse.

Leia Também: José Carlos Malato faz convite atrevido: "Anda deitar-te"