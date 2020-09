José Carlos Malato não gostou do resultado final de um anúncio protagonizado por Bruno Nogueira e fez questão de partilhar a sua opinião publicamente.

O apresentador recorreu à sua página de Instagram para criticar o referido anúncio, afirmando, ainda assim, que não deixa de gostar do colega e do seu trabalho.

"Gosto muito, muito mesmo, do Bruno Nogueira. Admiro o seu talento, inteligência e humor. Não gosto mesmo nada do anúncio em que ele dá uma demão de tinta a dois figurantes. É aviltante e indigno", escreveu.

Uma opinião que levou a uma 'discussão' na caixa de comentários, com as opiniões divididas. Se houve quem concordasse com Malato, também houve quem não fosse da mesma opinião, como foi o caso de Nuno Markl que fez questão de reagir à partilha do apresentador.

"É um gag escrito (e faz-me rir muito)! Nenhum figurante foi magoado no processo. Se há muita coisa aviltante no país neste momento? Ui, se há. Mas os anúncios do Bruno para o Montepio são só maravilhoso humor absurdo", comentou.

