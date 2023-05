Pedro Benevides, que apresenta o 'Jornal Nacional' ao lado de Sandra Felgueiras, sofreu numa das últimas emissão do espaço informativo um imprevisto em direto.

Através das redes sociais, o jornalista explicou o que aconteceu.

"Caiu o microfone 1 segundo antes de entrar no ar? Não faz mal, eu ponho. Não dá? Pronto, eu seguro com a mão. Qual é o mal?", brincou ao mostrar as imagens na sua conta oficial de Instagram.

Ora veja:

