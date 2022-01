Luís Maia vive esta segunda-feira, 17 de janeiro, um dia particularmente doloroso. O jornalista da SIC despediu-se de uma das pessoas mais importantes da sua vida, a madrinha.

"Morreu a mulher que me criou, que me acompanhou na infância, na adolescência, em todos os momentos difíceis, que me transmitiu valores, que me ensinou a importância do respeito, da honestidade e da gratidão. É graças a ela que estou aqui hoje. Devo-lhe a vida", começa por declarar na mensagem de despedida que partilhou na sua conta oficial de Instagram.

"É minha madrinha, mas tenho por ela o amor que um filho tem por uma mãe", assegura.

"Nos últimos tempos apenas respirava. Já não se mexia. Não comunicava. Somente esperava que chegasse a hora dela. No entanto o que vai perdurar, aquilo que guardarei para o resto dos meus dias, são as memórias dos momentos maravilhosos e de tudo o que aprendi com ela. Prefiro acreditar que ouviu as palavras que lhe disse quando me fui despedir, dias antes do último suspiro.

Amo-te, madrinha. Para sempre, termina.

A estas emotivas palavras Luís Maia juntou uma fotografia encantadora onde surgiu ao lado desta mulher tão importante na sua vida.

