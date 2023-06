Cecilia Flesch foi afastada da Globo após 17 anos de trabalho na emissora. Na origem da demissão estão declarações polémicas em que a jornalista criticou a emissora.

Cecilia, durante a sua participação no podcast 'É Nóia Minha?', referiu que chama 'RivoNews' ao canal 'GloboNews', numa clara referência ao medicamente Rivotril, utilizado no tratamento de transtornos do pânico e ansiedade.

"Chamamos 'RivoNews'. Desculpa aí, quem não está gostando, mas é verdade. Nós temos a obrigação de passar a informação, então não tem como fugir da realidade. E como se foge da realidade? Com medicação", disse, deixando as entrevistadoras a rir.

Mais tarde, Cecilia referiu que entrevistava os políticos que eram convidados do programa enquanto jogava 'TwoDots' no telemóvel.

A Globo considerou que tudo isto era motivo suficiente para demitir de imediato a comunicadora, decisão que foi depois anunciada pela emissora publicamente. "Após 17 anos de uma frutífera colaboração, Cecilia Flesch deixou hoje de fazer parte dos quadros da GloboNews. Em reunião com ela no Rio [de Janeiro] na tarde de hoje, a direção do canal agradeceu-lhe pelos anos de dedicação", pode ler-se na nota em causa, citada pelo jornalista Leo Dias.

Leia Também: Pedro Carvalho vai entrar na nova novela da Globo (e será o vilão)