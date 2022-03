'Intimidade Indecente' é o nome da peça de teatro que junta os atores brasileiros Eliane Giardine e Marcos Caruso e que está em cena no Theatro Circo, em Braga.

Jorge Gabriel já assistiu ao espetáculo e fez questão de partilhara a sua opinião no Instagram, tecendo rasgados elogios aos artistas.

"Valeu a pena apanhar uma carga de água e ir ao maravilhoso Theatro Circo, em Braga, para rever esta peça. Encómios para estes atores nunca serão justos porque os receios insuficientes", começou por escrever.

"A peça é um pedaço de todos nós. Do melhor e tantas vezes do pior. Há algo inequívoco. Ninguém sai indiferente ao conteúdo e à necessidade de nos amarmos, mesmo que tão opostos. E agora que atravessamos estes tempos de guerra lembremo-nos das palavras de Churchill", acrescentou.

"Durante a segunda guerra mundial, o primeiro ministro inglês pediu um redobrado esforço ao país. Falou com o responsável da cultura do governo que lhe terá desabafado: 'Lá vamos cortar no orçamento'. Winston Churchill respondeu: 'Nem pense nisso. Então estamos a fazer esta guerra para quê?'", recordou.

"Nestes tempos em que uma vez mais enfrentamos um tirano, gritemos bem alto os valores, a cultura que nos representa", rematou.

