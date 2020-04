Afastado do pai por causa da pandemia do novo coronavírus, tendo em conta que as pessoas mais velhas constituem um dos grupos de risco, Jorge Gabriel fez questão de surpreender o pai com um miminho de 'comer e chorar por mais'.

"Fiz uma surpresa ao meu paizinho. Pedi aos meus amigos do D. Leitão para lhe levar um bacalhauzinho. Não há dinheiro que pague este belo sorriso. Obrigado ao Lar de Santo António, na Amadora, e as minhas queridas cuidadoras de todos os utentes, e ao inesquecível António Serra, do restaurante D. Leitão", fez saber o apresentador da RTP na legenda de uma publicação que fez no Instagram.

