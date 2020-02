Esta segunda-feira é dia de festa em vários pontos do país com as celebrações de Carnaval. Na Amadora, em Lisboa, Jorge Gabriel está a desfrutar da quadra na companhia do pai.

O rosto da RTP partilhou uma selfie de ambos na qual refere que vai passar o dia junto do progenitor. "O meu pai no modo Carnaval. Só estilo", escreveu na legenda.

Na imagem a dupla não aparece mascarada. Será que ainda vão usar algumas fantasias?

Leia Também: Ator Pedro Carvalho brilha no Carnaval no Brasil