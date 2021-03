Morreu o artista Carlos Costa, do grupo Trio Odemira, este domingo, 7 de março. Uma notícia que foi avançada esta quarta-feira, tendo levado Jorge Gabriel a manifestar-se nas redes sociais.

"Mais uma triste notícia. Carlos Costa, um dos dois irmãos do Trio Odemira partiu", começou por dizer o apresentador da RTP na sua página de Instagram.

"Um cavalheiro culto, educado, sem meias palavras, e com mais de 60 anos de carreira com centenas de milhares de discos vendidos. E perco mais um amigo... Um abraço ao mano Júlio, e ao Mingo. Descanse em paz", rematou ao lado de uma imagem que recorda a passagem do artista pelo programa 'Praça da Alegria'.

