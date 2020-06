Mesmo não podendo celebrar como gostaria, 29 de maio foi dia de festa para Jorge Gabriel. O apresentador completou 52 anos, data que foi assinalada durante o programa que ocupa as manhãs da RTP1, 'Praça da Alegria'.

Na página que tem no Instagram, Jorge Gabriel decidiu destacar de novo, hoje, 3 de junho, este dia especial, mostrando uma das surpresas que recebeu dos colegas de trabalho.

"A minha querida produção proporcionou me um dia inesquecível, no meu aniversário, neste ano estranho. Este foi um dos mimos, impresso numa t-shirt que irá durar até à eternidade, e mais além. May the force be with you... para aguentar esta pandemia", disse.

Veja na publicação abaixo:

Recorde ainda os festejos do aniversário durante o programa:

Leia Também: Jorge Gabriel agradece carinho recebido no dia do seu 52.º aniversário