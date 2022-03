Rui Costa, ex-futebolista e atual presidente do Benfica, está de parabéns esta terça-feira e recebeu, por via das redes sociais, as felicitações por parte de um adepto ferrenho, Jorge Corrula.

O ator destacou o 50.º aniversário do antigo craque com uma foto de ambos acompanhada da mensagem: "O maestro faz anos. Vida longa ao maestro".

Pela caixa de comentários, rapidamente se fez notar uma onda de carinhosas mensagens dirigidas ao presidente das águias.

